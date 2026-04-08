Después de un tiempo fuera del aire, uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina prepara su regreso. Se trata de PH, Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, que volvería muy pronto a la pantalla de Telefe.

La información fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde adelantó que el regreso ya está encaminado y solo restan detalles finales para su confirmación oficial.

CUÁNDO VUELVE PH, PODEMOS HABLAR A LA TELEVISIÓN

Según contó Etchegoyen, el propio Kusnetzoff ya dio el visto bueno para retomar el proyecto, lo que aceleró las negociaciones. En principio, el programa conservaría su histórico horario de los sábados por la noche, después de las 21 o 22.

Andy Kusnetzoff (Foto: Movilpress)

La producción volvería a estar a cargo de Kuarzo, la misma productora que llevó adelante el ciclo durante sus temporadas anteriores.

LOS DETALLES DEL REGRESO Y LOS PLANES DE TELEFE

De acuerdo a la información difundida, la idea del canal es que el regreso se concrete antes del próximo Mundial, lo que ubica el estreno en el corto plazo. “Lo tenían guardado bajo siete llaves”, aseguró Etchegoyen, quien además remarcó que Kusnetzoff está “muy motivado” con la vuelta.

El único punto pendiente sería la aprobación final del presupuesto, un paso administrativo que, según trascendió, se resolvería en breve.

En paralelo, Telefe también trabaja en otros regresos fuertes para su grilla, como Por el Mundo Mundial y una nueva edición de Tu Cara Me Suena, con el objetivo de reforzar su programación antes de la llegada de una nueva temporada de Gran Hermano.