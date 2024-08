Andy Kusnetzoff, felizmente en pareja con Florencia “Kourny” Suárez, con quien formó su feliz familia, sorprendió a sus oyentes al explicarles cómo es (o, mejor dicho, era) su táctica infalible para levantarse a alguien.

El conductor de Perros de la Calle reveló que con tan solo la respuesta a una simple pregunta podemos darnos cuenta si una persona tiene onda con nosotros... ¡O no!

Andy contó cómo podemos saber si alguien tiene onda con nosotros.

“Esta es la clave para saber si hay onda. Vos preguntale a esa persona cuál es su película preferida y después decile esto. Confía, funciona”, adelantó.

CUÁL ES LA TÁCTICA DE ANDY KUSNETZOFF PARA LEVANTARSE A ALGUIEN

Andy Kusnetzoff contó cómo podemos darnos cuenta si una persona tiene onda con nosotros.

“Vos le preguntás a alguien cuál es su película favorita. Si no te responde, listo, no hay onda, pero te va a responder una y acá viene lo importante...”, comenzó, pícaro.

Andy aclaró que su táctica funciona.

“Suponete que te responde que es Toy Story, vos ya la viste, no importa, no le tenés que decir que la viste, lo único que tenés que decir es ‘¿está buena? no la vi’. Ahí, si esa persona te dice ‘che, nos tenemos que juntar y la vemos’, está todo bien. Si te dice ‘mirala’, no, listo...”, cerró, astuto.