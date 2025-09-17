Un momento de profunda emoción se vivió este jueves en la radio cuando Andy Kusnetzoff no pudo contener las lágrimas y debió interrumpir la transmisión de su ciclo. El conductor de Perros de la Calle se mostró visiblemente afectado y sorprendió a sus compañeros y oyentes con su reacción en vivo.

La situación se dio durante una charla con Leonardo, un hombre sin trabajo que fue a pedir ayuda en su búsqueda laboral a la puerta de Urbana Play: “Estoy sin laburo, pero mi señora trabaja. Vamos tirando con eso".

Tras escuchar cómo además de contar su presente el hombre se ofreció para ahcer tareas en talleres mecánicos, Andy conectó con su historia e hizo referencia a los últimos anuncios económicos del presidente Javier Milei: “No me podía hacer el boludo, perdón me angustié“.

LA REFLEXIÓN DE GABRIEL ROLÓN TRAS EL PEDIDO DE AYUDA DE UN HOMBRE EN PERROS DE LA CALLE

El psicólogo argentino Gabriel Rolón fue uno de los que presenció el momento en que un hombre pedía ayuda en su búsqueda laboral en el programa de Andy Kusnetzoff, quien se quebró al escuchar su historia, y expresó: “Está bien que nos duela, me preocuparía si no fuera así”.

"No es lo mismo decir, hay 200 mil desocupados, digo por decir un número cualquiera, que estar enfente de un ser humano. Le ves los ojos, le escuchás la voz, le ves la actitud. Yo creo que las estadísticas desubjetivan, se vuelven peligrosas, porque uno internaliza un número y cada uno de esos números es una historia, es una familia, es un nombre", reflexionó el profesional.

