Martín Demichelis volvió a quedar en el centro de la escena, aunque esta vez lejos del fútbol. Mientras desarrolla su presente profesional en Palma de Mallorca como entrenador del RCD Mallorca, trascendió que estaría viviendo un nuevo romance con una mujer vinculada al turismo y al mercado inmobiliario.

La información fue revelada en el ciclo Mitre Live, conducido por Juan Etchegoyen, donde el periodista Roberto Antolín anticipó un “romance internacional” protagonizado por un exfutbolista y actual director técnico.

“Estamos hablando de Martín Demichelis, que está muy feliz viviendo en Palma de Mallorca y ha conocido a una mujer que lo tiene muy contento. Está viviendo una etapa súper profesional y personal y todo le está yendo bien”, aseguró Antolín.

MARTÍN DEMICHELIS Y SU NUEVA HISTORIA EN MALLORCA

Según detalló el comunicador, el exdefensor estaría afianzado en la isla y disfrutando de una etapa de estabilidad personal. Además, explicó que el vínculo comenzó de manera amistosa, aunque con el paso del tiempo habría ido creciendo.

“Es una relación amistosa que va avanzando. Tengo pinceladas para darte de esta mujer cercana a Martín Demichelis”, sostuvo.

Foto: Instagram (@martindemichelisoficial)

QUIÉN ES LA MUJER QUE CONQUISTÓ A DEMICHELIS

Sobre la identidad de la mujer, Antolín contó algunos detalles sin revelar todavía su nombre. “Ella es hispano alemana y todo surge porque trabaja con el turismo en Mallorca”, explicó.

Luego agregó que la conexión entre ambos se dio en un contexto habitual dentro de la isla, donde el turismo extranjero tiene fuerte presencia y los clubes de fútbol mantienen relación con agentes inmobiliarios y empresarios del sector.

“En ese contexto se da este vínculo. En los próximos días contaré el nombre de ella. Solo estoy esperando una información para darlo. Es menor en edad que Demichelis y es agente inmobiliaria”, concluyó.