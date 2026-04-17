Brad Pitt volvió a apostar fuerte al mercado inmobiliario con la compra de una lujosa residencia ubicada en Outpost Estates, una de las zonas más reservadas y codiciadas de Los Ángeles.

La propiedad, valuada en 12 millones de dólares, se suma a la extensa colección de bienes raíces que el artista posee en distintos puntos del mundo.

Construida originalmente en 1989 y renovada por completo, la casa de Brad Pitt combina el estilo español clásico con comodidades contemporáneas. Con aproximadamente 780 metros cuadrados cubiertos, la mansión cuenta con seis dormitorios, ocho baños, oficina privada y una sala de cine diseñada para proyecciones íntimas.

Desde sus ambientes principales se obtienen vistas panorámicas que se extienden desde el centro urbano hasta el océano Pacífico.

Así es la mansión de Brad Pitt en California: la millonaria inversión que realizó | Créditos: Luxury official web

ASÍ ES LA MANSIÓN DE BRAD PITT EN CALIFORNIA

Uno de los rasgos más destacados del inmueble es su arquitectura: techos altos con vigas de madera a la vista, arcos tradicionales y detalles en hierro forjado que refuerzan su estética mediterránea.

Así es la mansión de Brad Pitt en California: la millonaria inversión que realizó | Créditos: Luxury official web

El ingreso principal se abre a un hall de doble altura, mientras que los ventanales de piso a techo permiten una conexión permanente con el exterior y llenan de luz natural los espacios comunes.

El interior combina elegancia y funcionalidad. Los pisos de madera noble, una cocina amplia con comedor diario y una sala de estar con chimenea aportan calidez al conjunto. Entre los sectores más llamativos aparece un home theater y un estudio de grabación, reflejo del interés del actor por la música y la producción audiovisual.

Así es la mansión de Brad Pitt en California: la millonaria inversión que realizó | Créditos: Luxury official web

En el exterior, la residencia funciona como un verdadero refugio privado: terrazas abiertas, piscina rodeada de palmeras, cocina al aire libre y un pequeño huerto completan el paisaje.

La nueva adquisición se suma a otras propiedades emblemáticas del actor. Entre ellas se destacan el histórico viñedo Château Miraval, en la región francesa de Provenza —que compartió con Angelina Jolie— y su residencia frente al mar en Carmel Highlands, California. También fue dueño de una famosa mansión en Beverly Hills junto a Jennifer Aniston y de una histórica propiedad en el Barrio Francés de Nueva Orleans.