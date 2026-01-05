Brad Pitt cumplió 62 años el pasado 18 de diciembre y, una vez más, su imagen volvió a captar la atención del público.

Detrás de esa vitalidad no hay secretos imposibles, sino una combinación sostenida de constancia, moderación y autocuidado.

Uno de los pilares de su bienestar es una dieta simple y ordenada. El actor privilegia los alimentos naturales y evita los productos ultraprocesados.

Un punto clave en este proceso fue la decisión que tomó en 2017 de dejar completamente el alcohol, un cambio que impactó de forma positiva tanto en su estado físico como en su bienestar emocional.

El entrenamiento también ocupa un lugar importante, aunque lejos de la obsesión. Pitt entrena aproximadamente tres veces por semana y combina ejercicios de fuerza con trabajo cardiovascular.

Utiliza una rutina dividida, que le permite trabajar distintos grupos musculares en días alternados, evitando el desgaste excesivo y favoreciendo la recuperación.

Brad Pitt cumplió 62 años y desafió al tiempo: las fotos | Créditos: Instagram @bradpittoficial

BRAD PITT: ASÍ LUCE A LOS 62 AÑOS

Los cuidados antes mencionados, referidos a la alimentación y el entrenamiento, derivan en un resultado sorprendente.

El actor luce de manera formidable, casi sin aparentar los 62 años que tiene, según acusa su documentación.