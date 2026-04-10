En un teaser promocional del videoclip “What’s a Girl to Do”, de la cantante de K-pop Dayoung, una joven bailarina captó toda la atención por su sorprendente parecido con Angelina Jolie. Se trata de Shiloh Nouvel Jolie, hija de la actriz y de Brad Pitt, quien participa en el clip casi de manera fugaz.

El adelanto del video muestra a Shiloh alrededor del segundo 16, integrada al grupo de bailarines que acompaña la propuesta visual del proyecto.

Aunque su presencia es breve, la similitud física con su madre Angelina Jolie resulta inmediata: rasgos faciales, expresión y gestualidad que recuerdan inevitablemente a la estrella de Hollywood en sus primeros años de carrera.

Lo más llamativo es que su incorporación al videoclip no estuvo ligada a su apellido ni a su historia familiar. Según explicó la productora Starship Entertainment, responsable del proyecto, la joven fue elegida tras participar en una audición abierta realizada en Estados Unidos. Allí compitió junto a decenas de bailarines profesionales sin revelar su identidad.

El increíble parecido de Shiloh Jolie con Angelina Jolie: así luce en un videoclip | Créditos: Instagram @shiloh_jp

SHILOH JOLIE, HIJA DE ANGELINA, FUER PARTE DE UN VIDEOCLIP

De acuerdo con voceros de la compañía, Shiloh avanzó en todas las etapas del casting únicamente por su desempeño artístico. Incluso después de finalizada la grabación, el equipo desconocía que se trataba de la hija de dos de las figuras más famosas del cine mundial. La revelación llegó tiempo después, cuando el material ya estaba terminado.

El increíble parecido de Shiloh Jolie con Angelina Jolie: así luce en un videoclip | Créditos: Instagram @shiloh_jp

La joven, que en 2024 decidió modificar legalmente su nombre a Shiloh Nouvel Jolie, dejando de utilizar el apellido paterno, lleva varios años enfocada en la danza.

En distintos ámbitos artísticos se presentó bajo el seudónimo “Shi”, priorizando una identidad profesional propia y alejada del peso mediático familiar.