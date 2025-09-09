Prime Video confirmó que Sophie Turner será la nueva Lara Croft en la esperada serie de Tomb Raider, cuya producción comenzará el 19 de enero de 2026. La actriz británica, reconocida por sus papeles en Game of Thrones y X-Men, asumirá el desafío de interpretar a uno de los personajes más icónicos de la cultura pop.

La ficción estará inspirada en la legendaria franquicia de videojuegos que marcó a varias generaciones y que continúa siendo una de las más influyentes y exitosas del mundo. La historia seguirá a la intrépida arqueóloga Lara Croft mientras explora tumbas perdidas y se enfrenta a fuerzas oscuras alrededor del planeta.

Sophie Turner y Lara Croft (Foto: Instagram @sophiet y @tombraider)

El proyecto contará con un equipo de primer nivel: Jonathan Van Tulleken dirigirá y producirá, mientras que Phoebe Waller-Bridge será creadora, guionista, productora ejecutiva y co-showrunner junto a Chad Hodge. Con esta dupla creativa, la serie promete una reinvención audaz y moderna de la heroína.

SOPHIE TURNER TOMARÁ EL RELEVO A ANGELINA JOLIE Y ALICIA VIKANDER EN LA SERIE LARA CROFT: TOM RAIDER

“Estoy muy emocionada de interpretar a Lara Croft. Es un personaje icónico, que significa muchísimo para tanta gente, y estoy dando todo lo que tengo”, expresó Turner. “Es un gran reto, siguiendo los pasos de Angelina Jolie y Alicia Vikander con sus impresionantes actuaciones, pero con Phoebe a la cabeza, estamos en muy buenas manos”.

Por su parte, Waller-Bridge destacó: “Es un gran placer anunciar a la formidable Sophie Turner como nuestra Lara. Todos a bordo sienten una pasión increíble por el personaje y son tan valientes y divertidísimos como ella. ¡Croft está muy cerca!”.

Sophie Turner (Foto: Instagram)

Vernon Sanders, Jefe de Televisión Global de Prime Video, agregó: “Estamos encantados de que Sophie Turner dé vida a este personaje, definido por su valentía, fortaleza y determinación. La serie honrará el legado de Tomb Raider y ofrecerá nuevas y emocionantes aventuras a fans de todo el mundo”.

