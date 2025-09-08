La exitosa serie infantil Bluey dará el salto a la pantalla grande con Bluey, la película, que llegará a los cines el 5 de agosto de 2027. La esperada producción fue anunciada por BBC Studios y Walt Disney Studios, en asociación con Ludo Studio, y promete emocionar a las familias con una aventura inédita de la simpática perrita.

El largometraje está escrito y dirigido por Joe Brumm, creador de la serie, y cuenta con la producción de Ludo Studio en colaboración con BBC Studios. Bluey, la película tendrá animación en CGI y está producida por Amber Naismith (Happy Feet, La gran aventura LEGO), con la co-dirección de Richard Jeffery, responsable de las tres primeras temporadas del programa.

En el proyecto también participan Justine Flynn por parte de BBC Studios, y Charlie Aspinwall y Daley Pearson de Ludo Studio, junto a Joe Brumm como productor ejecutivo. Por Disney, la supervisión está a cargo de David Greenbaum, presidente de Disney Live Action y 20th Century Studios.

DISNEY ANUNCIÓ EL ESTRENO DE LA PELÍCULA ANIMADA DE BLUEY

La película contará con el regreso de las voces originales en inglés de Melanie Zanetti y David McCormack como Mamá (Chilli) y Papá (Bandit). Será el debut cinematográfico de la familia que conquistó al mundo con su ternura y sus aventuras cotidianas.

BBC Studios financiará la producción y Walt Disney Studios tendrá a su cargo la distribución internacional. El proyecto también cuenta con el respaldo del gobierno australiano a través de Screen Australia y Screen Queensland, que apoyan la realización con incentivos locales.

Disponible en más de 140 mercados, Bluey fue la serie más vista en Disney+ en 2024 y el programa más reproducido en Estados Unidos ese mismo año. La producción recibió premios Emmy®, BAFTA, un Peabody y dos distinciones consecutivas de la Asociación de Críticos de Televisión.

