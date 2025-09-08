A&E estrena una serie que promete atrapar a los fanáticos del suspenso y las historias policiales. Se trata de Código 100, el drama criminal sueco-alemán protagonizado por Dominic Monaghan y Michael Nyqvist, que desembarca el domingo 7 de septiembre con dos capítulos consecutivos cargados de misterio y tensión.

La trama, creada por Bobby Moresco, ganador del Oscar por Crash, une a Nueva York y Estocolmo a través de una serie de asesinatos enigmáticos que sacuden a ambas ciudades. Jóvenes rubias y de ojos azules aparecen muertas en campos de flores, lo que marca un inquietante patrón que obliga a unir fuerzas a dos detectives con personalidades opuestas.

Código 100 (Foto: gentileza A&E)

Tommy Conley (Monaghan), un policía estadounidense marcado por la trágica muerte de su novia Maggie, obtiene un permiso especial para trasladarse a Suecia. Allí lo espera Mikael Eklund (Nyqvist), un oficial veterano que está a punto de retirarse y que se aferra a los protocolos tradicionales. Lo que comienza como un choque constante entre ambos, pronto se transforma en una alianza obligada.

A&E ESTRENA CÓDIGO 100, UN DRAMA POLICIAL CON DOMINIC MONAGHAN Y MICHAEL NYQVIST

Mientras avanzan en la investigación, no solo deben enfrentarse a imitadores, redes criminales y a la enigmática figura de “L.H.”, sino también a los fantasmas de su propio pasado. En ese cruce entre acción policial y suspenso psicológico, la dupla central se convierte en el corazón de la historia.

Código 100 (Foto: gentileza A&E)

El elenco se completa con Kristoffer Berglund, Peter Eggers y Cecilia Häll, junto a un sólido grupo de actores europeos que aportan profundidad a cada episodio. La dirección estuvo a cargo de Moresco y un equipo de realizadores suecos y alemanes que potencian el realismo y la tensión dramática.

Código 100 tendrá 12 episodios y se emitirá todos los domingos por A&E, con doble estreno semanal para quienes buscan una serie atrapante y llena de adrenalina.

