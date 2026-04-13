El Registro Nacional de las Personas (Renaper) puso en marcha el nuevo Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico en la Argentina. Este formato, que ya es oficial, trae tecnología de policarbonato, un chip sin contacto y detalles de seguridad que buscan modernizar el sistema y reducir el fraude.

Sin embargo, no todos los ciudadanos deben renovarlo de inmediato: la transición será gradual y el plástico anterior sigue siendo válido hasta su vencimiento, siempre que esté en buen estado.

QUIÉNES DEBERÁN RENOVAR EL DNI EN 2026

La actualización al nuevo DNI es obligatoria solo en ciertos casos. Según las disposiciones 54/2026 y 55/2026, que buscan cumplir con estándares internacionales de la Organización de Aviación Civil Internacional, deberán tramitar el nuevo ejemplar quienes:

Realicen actualizaciones cronológicas a los 5, 8 o 14 años.

Tengan el DNI vencido o próximo a expirar.

Sufran robo, pérdida o deterioro del documento.

Necesiten rectificar datos personales o hacer un cambio de domicilio.

Para el resto de la población, el DNI actual sigue siendo válido hasta la fecha de vencimiento.

Así es el nuevo DNI (Foto: RENAPER / https://www.argentina.gob.ar/)

CÓMO ES EL NUEVO DNI ELECTRÓNICO Y QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD TIENE

El nuevo ejemplar 2026 se destaca por su diseño moderno y seguro. Incluye:

Grabado láser y elementos gráficos que resaltan la identidad nacional: la escarapela, el Sol de Mayo, los glaciares y la cordillera.

Mapa bicontinental y una ventana transparente.

Un chip sin contacto que almacena datos biométricos y personales.

Medidas de seguridad reforzadas para dificultar cualquier intento de falsificación.

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CUÁNTO CUESTA EL TRÁMITE Y CUÁLES SON LAS OPCIONES DE ENTREGA DEL DNI 2026

El esquema de precios para el 2026 es el siguiente:

DNI estándar: $10.000

DNI exprés (96 horas): $26.000

DNI 24 horas: $41.000

DNI al instante: $57.000

El trámite es gratuito para recién nacidos y para las rectificaciones por identidad de género.

Así es el nuevo DNI (Foto: RENAPER / https://www.argentina.gob.ar/)

PASO A PASO: CÓMO GESTIONAR EL NUEVO DNI

Sacar turno a través de la app Mi Argentina o en el Registro Civil de tu jurisdicción.

Presentarse para la toma de datos biométricos.

Recibir una constancia con número de ID para hacer el seguimiento online.

El documento se entrega en el domicilio declarado o en la oficina elegida.

El objetivo del Gobierno es modernizar el sistema de identidad y agilizar los controles en pasos fronterizos, además de cumplir con los estándares internacionales.

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