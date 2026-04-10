Empezó el fin de semana y la producción de Almorzando con Juana anunció su correspondiente lista de invitados para el esperado almuerzo que acompaña a los televidentes todos los domingos.

Este 12 de abril desde las 13:45 por la pantalla de eltrece, la nieta de la Chiqui recibirá en su mesaza a los reconocidos actores de ficción y teatro Eleonora Wexler y Luciano Cáceres.

Luciano Cáceres (Foto: Movilpress)

También serán de la partida de este fin de semana el compositor y cantante argentino Andy Chango, el hijo de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, Tiziano, y a la actriz y conductora Eugenia Tobal.

Eugenia Tobal (Foto: Movilpress)

ASÍ ES LA EXIGENTE RUTINA DE ENTRENAMIENTO DE JUANA VIALE

Juana Viale comparte en sus redes sociales contenido de todo tipo, desde recortes profesionales, hasta detalles de su cotidianeidad. Esta vez, la conductora y actriz publicó un álbum con una serie de fotos que grafican cuál es su rutina de entrenamiento.

Así es la exigente rutina de entrenamiento de Juana Viale en el gimnasio | Créditos: Instagram @juanavialeoficial

Se trató de un posteo con una seguidilla de imágenes, donde se ve a Juana Viale con cara de sufrimiento al realizar algunos ejercicios, pero de concentración en la mayoría de ellos. La conductora empezó la publicación con bíceps alternados, luego con un remo con mancuerna -más conocido como serrucho-.

Así es la exigente rutina de entrenamiento de Juana Viale en el gimnasio | Créditos: Instagram @juanavialeoficial

Enseguida agregó una foto haciendo press militar -para hombros- de pie, también con mancuernas; siguió con elevación en caja a una pierna con peso; y terminó con press banca con barra, para entrenar el pecho y completar su rutina full body.

Así es la exigente rutina de entrenamiento de Juana Viale en el gimnasio | Créditos: Instagram @juanavialeoficial

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