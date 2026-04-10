La hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman asiste a una institución privada que se destaca por su propuesta pedagógica integral.

La propuesta de la escuela a la que va la hija de Gabriela Sari busca que los chicos no solo incorporen contenidos tradicionales, sino que también participen activamente del proceso de aprendizaje.

Uno de los rasgos distintivos del colegio es su enfoque dinámico dentro del aula. Las metodologías aplicadas priorizan la participación, el trabajo colaborativo y la creatividad.

Cómo es el colegio al que asiste la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman: educación integral y valores Foto: Instagram @gabrielasari

ASÍ ES LA ESCUELA A LA QUE ASISTE LA HIJA DE GABRIELA SARI Y RULO SCHIJMAN

En línea con las nuevas demandas educativas, la tecnología ocupa un rol clave dentro del proyecto institucional.

Cómo es el colegio al que asiste la hija de Gabriela Sari y Rulo Schijman: educación integral y valores | Créditos: Instagram @gabrielasari

El aprendizaje del idioma inglés también tiene un lugar prioritario dentro del programa académico.