La salud de Floppy Tesouro volvió a encender las alarmas entre sus seres queridos en las últimas horas. La modelo fue internada nuevamente en el Sanatorio Otamendi tras sufrir una reacción alérgica severa a la medicación que tomaba para tratar su problema de base.

Fue la propia Floppy quien decidió contar lo que estaba atravesando a través de sus redes sociales. Desde la cama del sanatorio, compartió una foto en camisón de internación con un contundente mensaje para sus seguidores.

“Gracias a todos por sus mensajes. Quedé internada en el Sanatorio Otamendi por la alergia que me generó la medicación Dress (reacción alérgica fuerte). Acá controlada por todo el equipo médico. Leo todos sus mensajes”, escribió en una story.

Floppy Tesouro internada (Foto: Instagram @floppytesouro)

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Aunque intentó llevar algo de tranquilidad, la situación generó preocupación entre sus seguidores y su familia. No es la primera vez que Tesouro debe ser hospitalizada: desde hace tiempo, enfrenta una dura batalla contra una neuralgia del trigémino, una afección que le provoca intensos dolores en el rostro y que se originó tras una anestesia odontológica.

En medio de este nuevo episodio, Floppy se sinceró sobre el impacto emocional que le genera su estado de salud. “No veo la hora de salir de todo esto. Mucha angustia e impotencia tengo, pero también poniendo garra para salir adelante”, confesó en la misma story. Su pareja, Salvador Becciu también le dedicó una postal: “Ella le pone garra a todo corazón. Vas a estar bien, Floppy”, escribió.

Floppy Tesouro internada (Foto: Instagram @floppytesouro)

En marzo, la modelo ya había sido internada por la neuralgia y permaneció dos días en el Otamendi hasta recibir el alta. Sin embargo, los problemas continuaron y debió iniciar un nuevo tratamiento, que incluyó otra anestesia y procedimientos médicos que le generaron temor. Según relató la modelo, todo comenzó con un cuadro de trismus, una complicación que apareció tras la primera anestesia odontológica. Desde entonces, los episodios se repiten y la modelo sigue bajo estricta supervisión médica.

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