El próximo 2 de mayo a las 21:00 hs, el predio de Tecnópolis será sede de Leyendas de México III, un evento imperdible que reunirá a grandes referentes de la música romántica, grupera y tropical en una noche cargada de nostalgia, clásicos y emoción.

Un show único con lo mejor de la música mexicana

El espectáculo propone un recorrido por canciones que marcaron generaciones, interpretadas por artistas icónicos que siguen vigentes en toda Latinoamérica. Será una experiencia ideal para los amantes de la balada, la cumbia y los ritmos regionales mexicanos.

Artistas confirmados en Leyendas de México III

🎤 BXS BryndisHerederos del legado del histórico Grupo Bryndis, mantienen viva la esencia de la balada grupera romántica. Con clásicos como “Otro ocupa mi lugar” y “Te vas con él”, fusionan cumbia, balada y regional mexicano con gran sensibilidad.

🎤 Grupo MojadoCon más de 30 años de trayectoria, combinan balada, pop y ritmos tropicales. Alcanzaron reconocimiento internacional con temas como “Piensa en mí” y “Te felicito”.

🎤 Grupo ToppazReferentes de la cumbia pegassera, se destacan por su estilo con teclados electrónicos. Éxitos como “Celoso” y “Rosas rojas” los consolidaron en toda América.

🎤 Sonora TropicanaUna propuesta festiva que invita a cantar y bailar, con un repertorio que mezcla clásicos tropicales y un sonido moderno ideal para shows multitudinarios.

Una noche para revivir emociones

Leyendas de México III promete ser mucho más que un recital: será un viaje musical en el tiempo, donde el público podrá reencontrarse con canciones que forman parte de su historia y disfrutar de una noche inolvidable.

Fecha, lugar y entradas