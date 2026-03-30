Los muffins de banana son una receta práctica para preparar algo dulce en casa con pocos ingredientes y en poco tiempo: apenas seis pasos. La combinación de banana pisada con canela y un toque de dulce de leche les da una textura húmeda y un sabor bien casero. Funcionan tanto para un desayuno potente o para acompañar la merienda con mate.

Además de ser atractivos por su sabor, son fáciles de hacer incluso para quienes no suelen cocinar. No requieren batidora ni técnicas especiales: alcanza con mezclar los ingredientes en un bowl y llevar al horno. En menos de una hora quedan listos y perfuman toda la cocina.

Ingredientes

2 tazas de harina leudante

Una cda de canela

½ taza de aceite neutro

Una taza de azúcar

2 huevos

½ taza de leche

2 bananas

2 cdas de dulce de leche

Para realizar esta receta se necesitan dos bananas enteras. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Pisar las bananas con un tenedor en un bowl de vidrio. Agregar los huevos, el aceite, la leche, la canela y el dulce de leche Agregar el azúcar y mezclar. Por último, incorporar la harina leudante y mezclar bien. Pasar la mezcla con un cucharón a moldes de muffins. Hornear a 180° durante unos 30 minutos.

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