Los muffins de banana son una receta práctica para preparar algo dulce en casa con pocos ingredientes y en poco tiempo: apenas seis pasos. La combinación de banana pisada con canela y un toque de dulce de leche les da una textura húmeda y un sabor bien casero. Funcionan tanto para un desayuno potente o para acompañar la merienda con mate.
Además de ser atractivos por su sabor, son fáciles de hacer incluso para quienes no suelen cocinar. No requieren batidora ni técnicas especiales: alcanza con mezclar los ingredientes en un bowl y llevar al horno. En menos de una hora quedan listos y perfuman toda la cocina.
Ingredientes
- 2 tazas de harina leudante
- Una cda de canela
- ½ taza de aceite neutro
- Una taza de azúcar
- 2 huevos
- ½ taza de leche
- 2 bananas
- 2 cdas de dulce de leche
Procedimiento
- Pisar las bananas con un tenedor en un bowl de vidrio.
- Agregar los huevos, el aceite, la leche, la canela y el dulce de leche.
- Agregar el azúcar y mezclar.
- Por último, incorporar la harina leudante y mezclar bien.
- Pasar la mezcla con un cucharón a moldes de muffins.
- Hornear a 180° durante unos 30 minutos.
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