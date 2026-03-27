Apenas Malena Pichot vio un resumen del editorial de Mariana Brey sobre el 50 aniversario del golpe cívico militar de 1976, la guionista la cruzó desde X calificándola de “gato anabolizado”, y luego de la respuesta de la periodista, reivindicó sus dichos con mayor énfasis.

“Yo a todas las personas que relativizan la dictadura las voy a insultar siempre. Y no tengo ningún problema con eso”, explotó Malena.

“Cualquier persona que empiece con la teoría de los dos demonios y que empiece con la historia completa los voy a insultar. Y todo el mundo los tiene que insultar”, aclaró en una nota con Los Profesionales de Siempre.

Malena Pichot contra Mariana Brey. Por: Fernando Gatti

En el momento en el que le cuestionaron el concepto que usó, Pichot explicó: “Gato es una persona que vende su dignidad por dinero, y la dignidad no está en la vagina”.

Como en el panel de Flor de la Ve le reprochaban que en realidad trataba a Mariana de trabajadora sexual, Pichot argumentó: “Ella está recibiendo un sueldo por hacer un editorial donde habla de la historia completa... Un dinero está recibiendo por ser como es”.

Malena Pichot insistió en calificar de "gato anabolizado" a Mariana Brey.

La bronca de Malena contra Mariana

“Estaba insultando. No va a ser algo lindo lo que digo. Ustedes se centran en ‘gato’ y no se centran en que hay una persona relativizando a la dictadura”, protestó.

“Estaba insultando. No va a ser algo lindo lo que digo. Ustedes se centran en ´gato´ y no se centran en que hay una persona relativizando a la dictadura”. Malena Pichot

“Voy a insultar a todas las personas que estén hablando de la teoría de los dos demonios y de la historia completa. Las voy a insultar de la forma que se me ocurra”.

“Alguien se tiene que indignar, alguien se tiene que molestar. El insulto no es el insulto perfecto... A esa gente hay que insultarla y hay que cancelarla”.

La reacción de Brey por los dichos de Pichot

Primero, Brey reaccionó irónica: “Con feministas así el país va a crecer un montón. (...) Se ponen la bandera del feminismo, pero después te atacan, como si decirle gato a una mujer fuera un agravio”.

“No entendió. La historia completa es toda”, insistió ante Puro Show.