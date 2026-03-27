El uso de exfoliantes naturales con ingredientes comestibles es una de las prácticas más difundidas dentro de las rutinas de cuidado facial inspiradas en Corea del Sur.

Entre ellas, se destaca una mezcla casera con avena, yogur y miel que apunta a mejorar la textura de la piel, aportar hidratación y lograr un efecto más luminoso sin recurrir a productos industriales.

// Moria Casán sorprendió al revelar cómo cuida su piel: “Me puse esperma de salmón”

Este tipo de preparación se apoya en un principio básico del cuidado de la piel: la exfoliación. El cuerpo elimina millones de células muertas por día, y cuando estas se acumulan, pueden generar un aspecto opaco o irregular. Al retirarlas, la piel no solo se ve más uniforme, sino que también mejora la absorción de otros productos.

La combinación de estos tres ingredientes funciona como una exfoliación física suave, ideal para incorporar en la rutina semanal. Además de ser atractivo por su simpleza, es una alternativa accesible que se adapta a distintos tipos de piel si se usa con moderación.

Cómo funciona este exfoliante casero y por qué se volvió tendencia

El funcionamiento del truco casero de las mujeres coreanas para tener una piel impecable es simple. La avena cumple un rol clave por su capacidad para calmar la piel y actuar como exfoliante natural. Al triturarla o procesarla, se logra una textura que ayuda a remover impurezas sin agredir demasiado la superficie cutánea.

Rutina de cuidado facial mujeres coreanas. Foto: IA

El yogur aporta una base cremosa y contiene compuestos que contribuyen a suavizar la piel. Además, su consistencia permite que la mezcla se distribuya de manera uniforme y sea fácil de aplicar.

La miel, por su parte, suma propiedades humectantes y antibacterianas. Esto ayuda a mantener la hidratación y a mejorar el aspecto general del rostro, especialmente en pieles que tienden a resecarse o presentar imperfecciones.

Cómo preparar y aplicar el truco casero paso a paso

Para preparar esta mezcla, se necesitan pocos ingredientes y no se requiere ningún tipo de cocción:

4 cucharadas de avena (preferentemente procesada fina)

2 cucharadas de miel

2 a 4 cucharadas de yogur natural

Se mezclan todos los ingredientes en un bowl hasta lograr una pasta homogénea. La cantidad de yogur puede ajustarse según la textura que se busque: más firme o más cremosa.

Rutina de cuidado facial mujeres coreanas. Foto: IA

Antes de aplicarlo, se recomienda limpiar el rostro y humedecer ligeramente la piel. Luego, se distribuye la mezcla con movimientos suaves y circulares, evitando presionar demasiado. Después de unos minutos, se enjuaga con agua tibia y se continúa con la rutina habitual de cuidado facial.

Cada cuánto usar este tipo de exfoliación

La frecuencia depende del tipo de piel, pero hay algunas recomendaciones generales que se repiten en dermatología:

Piel sensible: 1 vez por semana

Piel normal o mixta: 2 veces por semana

Piel más resistente: hasta 2 o 3 veces por semana

Incorporar este tipo de exfoliante de forma progresiva permite observar cómo reacciona la piel y ajustar la rutina sin generar irritaciones.

Más allá de la tendencia, este tipo de prácticas caseras funcionan como complemento dentro del cuidado facial. La clave está en la constancia, el uso moderado y en entender que cada piel responde de manera distinta a los mismos estímulos.