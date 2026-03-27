Natalia Oreiro atraviesa horas de angustia y preocupación tras la desaparición de uno de sus perros. A través de sus historias de Instagram, la actriz hizo un desesperado pedido para encontrar a Júpiter, su mascota, que se perdió en la zona de San Isidro.
Con varias fotos del animal, Oreiro compartió detalles para facilitar su identificación y solicitó colaboración a sus seguidores para dar con su paradero lo antes posible.
“Me llamo Júpiter. Me perdí en San Isidro”, se lee en una de las placas que publicó la artista, junto a imágenes del perro.
Desesperada por recuperarlo, Natalia también dejó un número de contacto para que cualquier persona que lo vea o tenga información pueda comunicarse de inmediato.