Natalia Oreiro volvió a cautivar a sus seguidores al compartir en redes sociales un rincón muy especial de su casa.

En las imágenes, la actriz y cantante dejó ver parte de su intimidad y sorprendió con una impresionante colección de platos decorativos que tiene exhibida en uno de los ambientes de su hogar.

La increíble colección de platos de Natalia Oreiro (Foto de Instagram @nataliaoreirosoy )

LA INCREÍBLE COLECCIÓN DE PLATOS Y BANDEJAS DE NATALIA OREIRO

En las fotos, se puede observar una gran pared con estantes especialmente diseñados para exhibir vajilla, donde se lucen decenas de platos con delicados diseños florales y botánicos en distintos colores.

Las piezas, que parecen ser de porcelana o loza decorativa, conforman una colección que le da al espacio un estilo elegante y vintage.

El ambiente combina muebles de madera, lámparas de estilo clásico y una larga mesa de comedor, lo que refuerza la estética cálida y acogedora del lugar.

Cómo es la casa de Natalia Oreiro

La casa de Natalia Oreiro se caracteriza por su estilo natural y su fuerte conexión con el exterior. Uno de los espacios más especiales es su jardín inspirado en el diseño japonés, que se convirtió en un verdadero santuario de tranquilidad dentro de su hogar.

El fabuloso jardín de Natalia Oreiro, lleno de flores

El jardín, que evoca la serenidad de los paisajes orientales, está lleno de colores vibrantes, plantas y la presencia de sus mascotas, que suelen aparecer en los videos y fotos que la actriz comparte con sus seguidores.

Además, Oreiro también tiene una huerta propia y varios árboles frutales, entre ellos uno de peras, lo que refuerza su interés por una vida más conectada con la naturaleza.

La casa soñada de Natalia Oreiro (Foto de Instagram @nataliaoreirosoy)