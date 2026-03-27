Ubicada en el corazón de Buenos Aires, la Betular Pâtisserie se consolidó como uno de los lugares más elegidos para celebraciones íntimas y sofisticadas. Más allá de su propuesta diaria, el local del reconocido pastelero Damián Betular ofrece una experiencia privada para cumpleaños.

El servicio combina estética, gastronomía de alto nivel y atención personalizada, fiel al estilo del chef.

Los festejos en la pastelería de Damián Betular se realizan en sectores reservados del local, con ambientación cuidada y un servicio pensado para grupos reducidos. La propuesta gira en torno a una merienda premium o “tea time”, donde los invitados pueden degustar una selección de productos emblemáticos de la casa.

Entre las opciones se destacan los clásicos macarons, petit gateaux y piezas de pastelería artesanal, acompañadas por infusiones de alta gama. Todo está diseñado para ofrecer una experiencia estética y gastronómica alineada con el estilo que caracteriza a Betular.

Festejar el cumpleaños en la pastelería de Betular: cómo es el servicio y cuánto cuesta | Créditos: Instagram

CUÁNTO CUESTA FESTEJAR TU CUMPLEAÑOS EN LA PASTELERÍA DE BETULAR

El costo de celebrar un cumpleaños en Betular Pâtisserie varía según la cantidad de personas, pero los valores de referencia este año son:

Para 2 personas: $170.000

Para 8 personas: $680.000

Para 10 personas: $850.000

Uno de los aspectos mejor valorados por quienes vivieron la experiencia es la atención al detalle. Desde la presentación de los platos hasta la posibilidad de llevarse lo que sobra en packaging exclusivo, todo está pensado para reforzar la sensación de evento especial.

Festejar el cumpleaños en la pastelería de Betular: cómo es el servicio y cuánto cuesta | Créditos: Instagram

Debido a la popularidad del lugar —impulsada también por su fuerte presencia en redes sociales—, este tipo de celebraciones requiere reserva previa, muchas veces con semanas o incluso meses de anticipación.

A pesar de los costos elevados, la propuesta mantiene una alta demanda, lo que confirma que existe un público dispuesto a invertir en experiencias gastronómicas exclusivas que van más allá de una simple merienda.