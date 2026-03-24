A menudo, Barbie Vélez comparte contenido laboral, comercial y también del día a día con su familia.

En pos de generar cercanía con sus seguidores, esta vez mostró una escena con una decisión fuerte: llevar adelante un cambio de look.

La actriz Barbie Vélez publicó un reel donde mostró el antes y el después de su cabellera, donde se vieron fuertes cambios tras su paso por la peluquería.

El radical cambio de look de Barbie Vélez: iluminación y volumen al máximo / Fuente: Instagram

EL CAMBIO DE LOOK DE BARBIE VÉLEZ

En el video, la artista se tomó el cabello y anunció: “Llegó el día. Vamos a hacer algo con este pelo”.

Enseguida mostró el paso a paso en la peluquería. El resultado fue un cabello más corto, con iluminaciones y con una frondosidad envidiable.