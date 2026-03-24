A menudo, Barbie Vélez comparte contenido laboral, comercial y también del día a día con su familia.
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En pos de generar cercanía con sus seguidores, esta vez mostró una escena con una decisión fuerte: llevar adelante un cambio de look.
La actriz Barbie Vélez publicó un reel donde mostró el antes y el después de su cabellera, donde se vieron fuertes cambios tras su paso por la peluquería.
EL CAMBIO DE LOOK DE BARBIE VÉLEZ
En el video, la artista se tomó el cabello y anunció: “Llegó el día. Vamos a hacer algo con este pelo”.
Enseguida mostró el paso a paso en la peluquería. El resultado fue un cabello más corto, con iluminaciones y con una frondosidad envidiable.