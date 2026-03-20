Un video compartido en el programa Luzu TV, donde Guillermo Francella presentó con humor a Mono, el perro de su hija, terminó revelando mucho más de lo esperado.

De fondo, casi sin intención, quedaron expuestos distintos rincones de su hogar, despertando la curiosidad por el estilo de vida del actor.

Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, mucha luz natural y estilos variados | Créditos: Captura Luzu TV

El living y el comedor de la casa de Guillermo Francella se integran en un mismo ambiente amplio, donde predominan los pisos de madera lustrada que aportan calidez y reflejan la luz natural.

Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, mucha luz natural y estilos variados | Créditos: Captura Luzu TV

ASÍ ES LA CASA DE GUILLERMO FRANCELLA

En la decoración conviven sillas blancas contemporáneas con piezas tipo bergère o divanes.

Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, mucha luz natural y estilos variados | Créditos: Captura Luzu TV

Amplios ventanales corredizos conectan directamente con un balcón espacioso, pensado no solo como mirador, sino como una extensión real del hogar.

Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, mucha luz natural y estilos variados | Créditos: Captura Luzu TV

Así es la casa de Guillermo Francella: cocina de lujo, mucha luz natural y estilos variados | Créditos: Captura Luzu TV

La cocina mantiene la coherencia estética del resto de la vivienda. Se trata de un espacio amplio, luminoso y organizado, con muebles blancos y superficies limpias que ordenan visualmente el ambiente.