Guillermo Francella fue el gran invitado en el debut de Puro Show Noche y no esquivó ningún tema. Entre risas y bromas, el actor se animó a hablar como nunca antes sobre su vínculo con sus hijos, Nico y Johanna, “Yoyi”, y el gran momento profesional que atraviesan.

Uno de los momentos más desopilantes de la charla llegó cuando la panelista Angie Balbiani le preguntó cómo reaccionó a las escenas de sexo que Yoyi Francella protagonizó junto a Luciano Castro en la novela El primero de nosotros.

Guillermo Francella con sus hijos Yoyi y Nico

Francella, fiel a su estilo, no dudó en tirar un chiste: “Era raro ese programa, no me gustaba”, lanzó, fingiendo desagrado y provocando carcajadas en el estudio.

Leé más:

Las fotos de la avant de “Playa de Lobos”, la nueva película de Guillermo Francella

GUILLERMO FRANCELLA REVELÓ QUÉ OPINA SOBRE LAS ESCENAS DE SEXO DE SU HIJA YOYI CON LUCIANO CASTRO

Pero la cosa no quedó ahí. Casi como si estuviera interpretando a Pepe Argento de Casados con hijos, el actor recordó las escenas hot de Yoyi en la serie Millennials con Juan Guilera y remató: “Era más bravo. Yo decía: ‘Uy, cuántas cosas, no paraban, no paraban’. Decía: ‘¿Hasta cuándo sigue esto?’”.

Entre bromas y elogios, Guillermo destacó el presente laboral de su hija. “Me gustó mucho verla (en stream), más que las escenas de sexo. Me gustó mucho. La prefiero ‘Luzu’ con Diego Leuco. Claro, con el stream es mejor”, confesó.

Johana Francella, con Golpe al corazón pero sin amor a la vista: "Soltera la paso bien"

Francella también resaltó el carisma de su hija: “Siento que es ‘una fresca’. Por algo la buscan y se empezó a convertir en la cara de algunas marcas”. El actor se mostró muy orgulloso por la clase de personas que son sus hijos y cómo logran conectar con la gente. “Veo lo que Yoyi genera en la calle. Me dicen: ‘Perdóname, no te enojes, para mí ahora sos el papá de Yoyi’. También me lo dicen por Nico”, contó entre risas.

Leé más:

Yoyi Francella, Minerva Casero, Euge de Martino y más famosas en la BAFWEEK, con Zoe Gotusso como embajadora

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.