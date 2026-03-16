¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar alguien para salvar su propia vida? La película Animal, con Guillermo Francella y Carla Peterson, propone una historia inquietante que pone al espectador justamente frente a esta incómoda pregunta.

El largometraje de 112 minutos de duración disponible en Netflix es una coproducción entre Argentina y España, que combina elementos de drama y suspenso psicológico.

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El film fue dirigido por Armando Bo, conocido por ejemplo mpor El último Elvis y por haber ganado el Oscar al Mejor Guion Original por Birdman junto a Nicolás Giacobone.

De qué trata la película Animal

La historia sigue a Antonio Decoud, un hombre de familia acomodado que vive en Mar del Plata, dirige una empresa vinculada a la industria de la carne y lleva una vida aparentemente estable junto a su esposa y sus hijos.

Todo cambia cuando recibe un diagnóstico devastador: sufre una insuficiencia renal grave y necesita con urgencia un trasplante de riñón. Mientras espera en una larga lista de donantes dentro de un sistema de salud burocrático y lento, la desesperación comienza a apoderarse de él.

Guillermo Francella se despega de su humor en Animal, de Armando Bó Jr.

A medida que pasan los días y su salud empeora, Antonio empieza a perder la confianza en las instituciones y en las reglas que siempre respetó. Esa desesperación lo lleva a tomar decisiones cada vez más extremas, poniendo en riesgo su ética y su vida familiar.

En ese camino aparece una pareja vulnerable -Elías y Lucy- que ve en la situación del protagonista una oportunidad para salir de la pobreza. El vínculo entre ellos desencadena una serie de situaciones tensas que transforman el drama inicial en un thriller cargado de suspenso.

El tráiler oficial de la película Animal, con Guillermo Francella.

La película explora así la transformación de un hombre común que, enfrentado a la posibilidad de morir, comienza a actuar guiado por sus instintos más primarios.

Se ve entonces a Francella en un registro mucho más oscuro que sus papeles cómicos más conocidos, con un personaje complejo que atraviesa una profunda transformación moral.

Un thriller sobre los límites de la moral

Más allá de su trama, Animal se plantea como una reflexión sobre el egoísmo, la desigualdad social y las tensiones que aparecen cuando la supervivencia entra en juego. Además, indaga en los instintos más bajos del ser humano y en la lucha entre la ética personal y la necesidad desesperada de seguir viviendo.

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Con una atmósfera tensa y oscura, la historia plantea un dilema central: cuando la vida está en peligro, las reglas que rigen la convivencia pueden dejar de tener sentido. En ese terreno ambiguo se mueve el personaje central, obligado a decidir si seguirá siendo el hombre que siempre fue o si, para sobrevivir, deberá convertirse en alguien completamente distinto.

Así, Animal se convierte en un thriller psicológico intenso que invita a reflexionar sobre hasta qué punto la desesperación puede sacar a la superficie el lado más salvaje de las personas.

Peterson y Francella en la joya de cine que es Animal

Cómo es el reparto de Animal

El film cuenta con un elenco destacado del cine y la televisión argentina: