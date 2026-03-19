Enrique Iglesias volvió a conquistar a sus seguidores con una imagen cargada de ternura familiar. El cantante español compartió en sus redes sociales una foto inédita de sus cuatro hijos juntos, donde se puede ver cuánto creció el más pequeño, Sunshine.

La publicación llega cuatro meses después de que, el pasado 17 de diciembre, Enrique Iglesias y Anna Kournikova anunciaran la llegada de su cuarto hijo a través de un emotivo posteo en Instagram.

En aquella ocasión, los flamantes padres presentaron al recién nacido con una dulce postal y un breve mensaje: “My Sunshine (rayo de sol) 12.17.2025”, sin revelar el sexo del bebé.

Enrique Iglesias fue padre por cuarta vez (Foto de Instagram)

La pareja ya era padre de los mellizos, Nicholas y Lucy, y Mary.

ENRIQUE IGLESIAS DERRITIÓ LAS REDES CON UNA FOTO DE SUS CUATRO HIJOS JUNTOS

Ahora, el artista mostró un momento íntimo en el que se ve a sus cuatro hijos reunidos, generando una ola de reacciones en redes sociales por la ternura de la escena. En la imagen, además, se observa a la extenista Anna Kournikova tomando el retrato familiar.

Enrique Iglesias mostrò como creciò su cuarto hijo (Foto de Instagram)

“Familia”, fue el simple pero significativo mensaje que acompañó la publicación de Enrique Iglesias, que rápidamente se llenó de comentarios y miles de “me gusta” celebrando el crecimiento de los niños y el emotivo instante compartido.