A menudo, Melody Luz comparte contenido comercial y laboral, pero también de su día a día en pos de mostrar distintos aspectos de la intimidad.

Esta vez, eligió un video en selfie para exponer cómo le quedó su impactante cambio de look y lució una frondosa cabellera.

Melody Luz se mostró en primer plano para que se apreciaran las principales modificaciones: reflejos rubios y rulos grandes y marcados.

MELODY LUZ MARCÓ EL PARECIDO DE VENEZIA CON CLAUDIO CANIGGIA

Alex Caniggia está peleado con su madre, Mariana Nannis, pero sostiene una buena relación con su padre, Claudio Paul Caniggia.

Melody Luz mostró el parecido de Venezia con Claudio Caniggia

En ese marco, el vínculo entre el exfutbolista y Melody Luz también es óptimo. Ahora, la bailarina mostró el parecido de Venezia, si hija, con el subcampeón del mundo en Italia 1990.