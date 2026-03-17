El periodista y relator deportivo Marcelo Araujo falleció el 16 de marzo de 2026 a los 78 años, mientras se encontraba internado.

Su muerte generó gran conmoción en el ambiente del fútbol y los medios, y rápidamente comenzaron a conocerse detalles sobre el delicado estado de salud que atravesaba en sus últimos años.

Según reveló su colega Tití Fernández, Araujo venía muy deteriorado desde hacía tiempo: “la estaba pasando mal hace tres o cuatro años”.

Aunque no se difundió un diagnóstico puntual por respeto a la familia, se supo que su salud se había agravado progresivamente, con un fuerte deterioro físico y complicaciones que derivaron en su fallecimiento.

Desde Ciudad te mostramos las fotos del doloroso entierro al que acudieron figuras como Claudia Villafañe, Tití Fernández, entre otros famosos.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ENTIERRO DE MARCELO ARAÚJO

En el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Tití Fernández y Claudia Villafañe en el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Claudia Villafañe en el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Claudia Villafañe en el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Claudia Villafañe en el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Tití Fernández en el entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

El entierro de Marcelo Araujo (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.