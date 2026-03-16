El lunes 16 de marzo, el periodismo deportivo argentino perdió a una de sus figuras más icónicas: Marcelo Araujo murió a los 78 años tras una neumonía, luego de varios días de internación en el Hospital Italiano.

En los últimos años, la salud de Araujo se había deteriorado. Vivía en un geriátrico y, según contaron allegados, la desmejora se profundizó en el último tiempo.

En 2021, durante la pandemia, sufrió un accidente doméstico y contrajo Covid, lo que lo obligó a pasar casi dos meses en terapia intensiva y otros ocho en un centro de recuperación. Desde entonces, nunca logró recuperarse del todo.

Marcelo Araujo murió a los 78 años. (Foto: Captura Fox Sports)

“Ya no contaba con movilidad propia y había sido sometido a una traqueotomía para poder respirar”, informaron en Olé.

Marcelo Araujo, el relator que revolucionó la televisión

Marcelo Araujo y Enrique Macaya Márquez, una dupla inolvidable

Lázaro Jaime Zilberman, tal su verdadero nombre, nació el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo. Su carrera despegó en los años 80 y 90, cuando se convirtió en el relator principal de Fútbol d Primera en TyC Sports.

Marcelo Araujo y su esposa, Graciela Ocampo. Captura: Clarín.

Junto a Enrique Macaya Márquez, formó una dupla inolvidable que definió una época: el “clásico del domingo” era cita obligada para millones de argentinos.

Después de dejar Fútbol de Primera en 2004, Araujo condujo 3 en el fondo en Canal 7 y, con la llegada de la televisación abierta, fue la voz de Fútbol para Todos hasta 2013. Su estilo apasionado, directo y sin vueltas lo transformó en una referencia para varias generaciones.