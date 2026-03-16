El fútbol argentino perdió a una de sus voces más emblemáticas. Marcelo Araujo, histórico relator y referente indiscutido del periodismo deportivo, falleció a los 78 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires.

La noticia, confirmada por su amigo y colega Fernando Pacini en radio La Red, sacudió al ambiente del deporte y generó una ola de homenajes de quienes compartieron con él décadas de transmisiones, anécdotas y pasión.

“Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo”, expresó Pacini, quien destacó la “nobleza y generosidad” de Araujo, sobre todo con los más jóvenes. “Siempre mantuvo el deseo de ser periodista hasta el último día. Siempre preguntaba quién iba al Mundial, quién lo televisaba o iba. Qué pasaba en el fútbol argentino. Siempre con el deseo de seguir perteneciendo a los medios, aun con los días en su salud deteriorada”, recordó.

Marcelo Araujo /Foto: Archivo

Los mensajes de los colegas de Marcelo Araujo

El impacto de la noticia se sintió fuerte entre sus colegas. Fernando Niembro se mostró visiblemente emocionado: “Realmente no es un día feliz. Me aparecen mil imágenes en tantos lugares con Marcelo, que realmente lamento mucho lo que pasó. Te podés imaginar que fue una carrera de casi 30 o 40 años juntos. Se me hace un nudo en la garganta que ya no esté con nosotros”.

Niembro no dudó en afirmar: “Le puso la voz a la televisión. Más allá de ser un gran relator, quizá uno de los mejores de toda la Argentina porque ponía una impronta totalmente diferente, era una gran persona. Marcelo fue alguien que muy pocas veces escuché en mi vida criticar a otros”.

Fernando Niembro.

Sebastián “Pollo” Vignolo también se sumó al homenaje: “Un distinto en los relatos, tuve la fortuna de conocerlo, tuvo la humildad de acompañarme con sus conocimientos. Su obra queda en miles de goles que tienen su humor, su picardía y todo eso que lo transformó en el mejor”.

Walter Nelson lo definió sin vueltas: “Marcelo rompió con todas las reglas del periodismo estructurado. Fue el primer relator que pudo hacer todo ese tipo de cosas y la gente lo aceptaba. Yo tenía una relación muy cercana con él. Vivíamos arriba de los aviones”.

Tití Fernández. Foto: Instagram @titifernandez2606

Elio Rossi aseguró: “Estoy un poco quebrado. Me pegó mal. Nosotros estábamos en contacto con él. Para nosotros, Marcelo va a ser el comandante”, dijo. Y remató: “No hubo ninguno igual a Marcelo. No habrá ninguno. El ‘estás crazy’ fue el primer asomo. No habrá ninguno igual. Fue maravilloso. Fue un tipo muy generoso”.

Titi Fernández, otro histórico del periodismo deportivo, también lo despidió con cariño: “Él inventó el relato en televisión. Hemos armado un show en la pantalla. Sus locuras armaban un show. Hay que recordarlo con una sonrisa”.