Jimena Monteverde se caracteriza por elaborar recetas clásicas de manera sencilla, pero también por irrumpir con innovaciones.

Esta vez, la conductora de La Cocina Rebelde mostró cómo preparar una sushi cake, una torta con arroz Doble Carolina.

Con esta receta, Jimena Monteverde se lució con el paso a paso de esta torta fácil y económica.

SUSHI CAKE, POR JIMENA MONTEVERDE

La chef recomienda comprar Doble Carolina y lavarlo entre cinco y seis veces con agua de la canilla para luego colarlo. El objetivo es que expulse el almidón.

Cómo preparar sushi cake: la rece fácil y rápida de Jimena Monteverde | Créditos: Captura El Trece

En una cacerola, hay que colocar una taza de arroz, una y media de agua, y llevar a fuego fuerte por 10 minutos. Luego hay que bajar la temperatura y dejar por tres minutos. Finalmente, apagar el fuego y dejar la cacerola tapada hasta que el arroz se hinche y cobre más volumen.

Cuando el arroz esté cocido, hay que añadir una taza de vinagre de alcohol y media de azúcar. Una vez que se enfría, hay que acomodar el ingrediente principal dentro de una tartera o una budinera: debe hacerse suavemente y con las manos mojadas, sin generar mucha presión.

Cómo preparar sushi cake: la rece fácil y rápida de Jimena Monteverde | Créditos: Captura El Trece

Luego, colocar una mezcla de atún natural, mayonesa y queso crema, para después incluir una capa de queso crema, rodajas de palta y finalizar con otra capa de arroz.

Para terminar, hay que decorar: puede ser con pepinillos remojados en vinagre y cebolla morada, pero otra opción puede ser zanahoria rallada. En el plato, la salsa de soja se agrega a gusto.