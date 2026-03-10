A pocos días de su presentación en el megafestival Lollapalooza Argentina, el DJ y productor GORDO vuelve a Buenos Aires para ofrecer uno de los sets más esperados del evento. El artista se presentará el viernes 13 de marzo en el escenario Perry’s, dentro del predio del Hipódromo de San Isidro.

El productor estadounidense-nicaragüense logró consolidar un fuerte vínculo con el público argentino, especialmente desde el lanzamiento de “Olvidarte”, la canción que grabó junto a Emilia y que cruzó fronteras combinando electrónica y pop latino.

Antes de su show en Lollapalooza Argentina 2026, te contamos cinco curiosidades sobre GORDO que explican por qué se convirtió en uno de los productores más comentados de la escena electrónica actual.

1. Sus raíces nicaragüenses marcan su identidad artística

Aunque hoy es una figura global de la música electrónica, GORDO mantiene un fuerte vínculo con Latinoamérica. El artista tiene raíces nicaragüenses, y esa identidad cultural se refleja en su proyecto musical, donde fusiona house y techno con una sensibilidad latina que atraviesa tanto su sonido como su estética.

En los últimos años, esa conexión también se fortaleció con colaboraciones junto a artistas de la región, consolidándolo como uno de los productores que mejor logra tender puentes entre la escena electrónica global y la cultura latina.

2. “Olvidarte”, la colaboración argentina que lo llevó al centro de la escena

El vínculo de GORDO con Argentina tuvo un momento clave en “Olvidarte”, el single lanzado en 2024 junto a Emilia.

La canción mezcla electrónica con una fuerte impronta pop latina y rápidamente se convirtió en uno de los momentos más destacados de sus sets en vivo. El tema ya supera los 82,5 millones de reproducciones a nivel global, reforzando la conexión del productor con el público argentino.

3. Colaboraciones con íconos de la música global

En los últimos años, GORDO construyó una red de colaboraciones con algunas de las figuras más importantes de la música internacional.

Entre ellas se destacan sus trabajos junto a Drake, con quien participó en el álbum Honestly, Nevermind, además de artistas como Feid, Maluma, Nicki Nicole y Sech.

Este cruce entre electrónica, pop y música urbana fue clave para expandir su alcance global y posicionarlo como uno de los productores más versátiles del momento.

4. Antes Carnage, hoy GORDO

Durante años fue conocido en la escena EDM como Carnage, pero decidió reinventarse y relanzar su carrera bajo el nombre GORDO.

Este cambio marcó una nueva etapa musical, con un enfoque más profundo en el house y el techno, y terminó convirtiéndose en uno de los rebrandings más comentados dentro de la música electrónica.

5. “Loco Loco”, su nuevo lanzamiento viral

Recientemente, el productor presentó “Loco Loco”, su nueva colaboración con el DJ neerlandés Reinier Zonneveld.

El track combina el ADN house latino característico de GORDO con una vibra clásica de disco y house, generando un sonido potente pensado para pistas de baile y grandes escenarios.

La canción comenzó a viralizarse incluso antes de su lanzamiento oficial, luego de que el propio GORDO la incluyera en sus sets. Desde entonces acumuló miles de Reels en Instagram y videos en TikTok, anticipando lo que promete ser uno de los tracks más fuertes de la temporada.

Un set muy esperado en Lollapalooza Argentina

Con nuevo material, un track viral dominando la escena electrónica y una agenda global cada vez más intensa, GORDO llega a Lollapalooza Argentina 2026 en uno de los momentos más sólidos de su carrera.

El DJ se presentará el viernes 13 de marzo en el escenario Perry’s del Hipódromo de San Isidro, donde el público argentino podrá vivir en vivo uno de los sets más esperados del festival.