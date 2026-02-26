Lollapalooza Argentina 2026 llega con una renovación histórica. El festival inicia su segunda década el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con un nuevo mapa, más espacio, mejores recorridos y experiencias completamente transformadas para el público.

La expansión incluye una reformulación estratégica del predio, un nuevo formato para el clásico escenario Perry’s y la evolución de espacios clave como Kidzapalooza, áreas de relax, sustentabilidad y zonas premium.

Entradas únicamente por All Access.

Nuevo mapa de Lollapalooza: más espacio, mejor circulación y tres escenarios relocalizados

Mapa 1

Tres de los cinco escenarios principales cambian de ubicación para ofrecer:

Más espacio y mejor movilidad

Tiempos de circulación más rápidos

Experiencia más fluida y cómoda en todo el festival

Mapa 2

Perry’s Stage se reinventa: nueva isla inmersiva y experiencia multisensorial

El icónico Perry’s Stage se transforma en una isla inmersiva.

Incluye:

Nuevo diseño técnico y visual

Pantallas circulares envolventes

Iluminación 360°

Un concepto multisensorial que pone al público en el centro

Una revolución total dentro del mapa del festival.

Kidzapalooza cambia de lugar y toma el corazón del predio

El espacio familiar por excelencia se muda al centro del mapa, ganando protagonismo y reafirmando la identidad intergeneracional del festival. Música, actividades, arte y un universo pensado para que los más chicos vivan su propio Lolla dentro de #LollaAR.

Nueva Zona de Relax: un oasis verde dentro del festival

La renovada Zona de Relax incorpora:

Paisajismo y áreas con vegetación

Sectores de sombra

Puntos de descanso

Espacios silenciosos y confortables

Un respiro dentro de los tres días más intensos del año.

Experiencia premium renovada: Lolla Platino y Lolla Lounge

La expansión llega de la mano de propuestas de hospitalidad totalmente actualizadas:

Lolla Lounge

Vista preferencial a los escenarios Flow y Samsung

Espacios exclusivos para descansar

Wifi, cashless, gastronomía y merch premium

Zonas de sombra y puntos de recarga

Lolla Platino

La versión más exclusiva del festival:

Accesos únicos y traslados internos

Carpa climatizada

Sectores preferenciales frente a los escenarios principales

Áreas de relax al aire libre

Servicio de hospitality integral de punta a punta

Confort y música, llevados al máximo nivel.