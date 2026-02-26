Lollapalooza Argentina 2026 llega con una renovación histórica. El festival inicia su segunda década el 13, 14 y 15 de marzo en el Hipódromo de San Isidro con un nuevo mapa, más espacio, mejores recorridos y experiencias completamente transformadas para el público.
La expansión incluye una reformulación estratégica del predio, un nuevo formato para el clásico escenario Perry’s y la evolución de espacios clave como Kidzapalooza, áreas de relax, sustentabilidad y zonas premium.
Entradas únicamente por All Access.
Nuevo mapa de Lollapalooza: más espacio, mejor circulación y tres escenarios relocalizados
Tres de los cinco escenarios principales cambian de ubicación para ofrecer:
Más espacio y mejor movilidad
Tiempos de circulación más rápidos
Experiencia más fluida y cómoda en todo el festival
Perry’s Stage se reinventa: nueva isla inmersiva y experiencia multisensorial
El icónico Perry’s Stage se transforma en una isla inmersiva.
Incluye:
Nuevo diseño técnico y visual
Pantallas circulares envolventes
Iluminación 360°
Un concepto multisensorial que pone al público en el centro
Una revolución total dentro del mapa del festival.
Kidzapalooza cambia de lugar y toma el corazón del predio
El espacio familiar por excelencia se muda al centro del mapa, ganando protagonismo y reafirmando la identidad intergeneracional del festival. Música, actividades, arte y un universo pensado para que los más chicos vivan su propio Lolla dentro de #LollaAR.
Nueva Zona de Relax: un oasis verde dentro del festival
La renovada Zona de Relax incorpora:
Paisajismo y áreas con vegetación
Sectores de sombra
Puntos de descanso
Espacios silenciosos y confortables
Un respiro dentro de los tres días más intensos del año.
Experiencia premium renovada: Lolla Platino y Lolla Lounge
La expansión llega de la mano de propuestas de hospitalidad totalmente actualizadas:
Lolla Lounge
Vista preferencial a los escenarios Flow y Samsung
Espacios exclusivos para descansar
Wifi, cashless, gastronomía y merch premium
Zonas de sombra y puntos de recarga
Lolla Platino
La versión más exclusiva del festival:
Accesos únicos y traslados internos
Carpa climatizada
Sectores preferenciales frente a los escenarios principales
Áreas de relax al aire libre
Servicio de hospitality integral de punta a punta
Confort y música, llevados al máximo nivel.