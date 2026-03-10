El volcán de dulce de leche es un postre que sorprende por lo fácil que es prepararlo y por el resultado final: un interior cremoso que se derrama al cortarlo. Esta versión que comparte Maru Botana se volvió muy popular justamente por su simpleza y por lo rápido que se hace.
La receta utiliza pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas. En 12 minutos se puede tener un postre casero con textura suave por fuera y con el clásico corazón líquido que tanto caracteriza a este tipo de preparaciones.
Además, al llevar dulce de leche como base, el sabor es intenso y bien argentino. Con una cocción corta y a temperatura fuerte, el resultado es un volcán tibio perfecto para servir recién salido del horno.
Ingredientes para el volcán de dulce de leche
- 1 pote de dulce de leche
- 25 g de harina
- 2 yemas
- 1 huevo
Procedimiento
- Colocar el dulce de leche en un bowl y agregar las yemas y el huevo.
- Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes.
- Incorporar la harina y seguir mezclando hasta obtener una preparación homogénea.
- Volcar la mezcla en moldes individuales previamente enmantecados.
- Llevar a horno fuerte durante unos 12 minutos, hasta que el exterior esté firme pero el interior quede cremoso.
- Servir caliente para que el centro quede bien líquido al cortarlo.
