El volcán de dulce de leche es un postre que sorprende por lo fácil que es prepararlo y por el resultado final: un interior cremoso que se derrama al cortarlo. Esta versión que comparte Maru Botana se volvió muy popular justamente por su simpleza y por lo rápido que se hace.

La receta utiliza pocos ingredientes y no requiere técnicas complicadas. En 12 minutos se puede tener un postre casero con textura suave por fuera y con el clásico corazón líquido que tanto caracteriza a este tipo de preparaciones.

Además, al llevar dulce de leche como base, el sabor es intenso y bien argentino. Con una cocción corta y a temperatura fuerte, el resultado es un volcán tibio perfecto para servir recién salido del horno.

Maru Botana, una de las mejores chef de Argentina. Foto: Instagram

Ingredientes para el volcán de dulce de leche

1 pote de dulce de leche

25 g de harina

2 yemas

huevo

La receta del volcán de dulce de leche de Maru Botana. Instagram @marubotana.

Procedimiento

Colocar el dulce de leche en un bowl y agregar las yemas y el huevo. Mezclar bien hasta integrar todos los ingredientes. Incorporar la harina y seguir mezclando hasta obtener una preparación homogénea. Volcar la mezcla en moldes individuales previamente enmantecados. Llevar a horno fuerte durante unos 12 minutos, hasta que el exterior esté firme pero el interior quede cremoso. Servir caliente para que el centro quede bien líquido al cortarlo.

