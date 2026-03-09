El romance de Juana Tinelli con Tomás Mazza no llegó a los dos meses, y el propio influencer rompió el silencio con declaraciones tan sugestivas como honestas sobre lo que sucedió con la hija menor de Marcelo Tinelli.

“Yo no dejé de seguir a nadie”, afirmó entre risas en un evento que convocaba a figuras del ámbito 2.0.

La aclaración vino a cuento del gesto virtual que dejaba en evidencia la ruptura. Por eso mismo enfatizó: “Me eliminó el seguidor”.

Foto de Instagram @juanittinelli1

En ese momento, el periodista de Puro Show se quedó anonadado, por lo que Mazza exclamó: “Yo no dejo de seguir a nadie”.

Qué pasó entre Juana Tinelli y Tomás Mazza

Ahí, Tomás jugó al misterio sobre si había acabado o no el vínculo sexo-afectivo: “No sé si se terminó...”.

Tampoco se pronunció sobre si mantenían contacto, para luego ironizar: “El que calla otorga”.

Tomás Mazza, el ex de Juana Tinelli. (Foto: @mazzatomas)

“Son cosas privadas. Pregúntele a ella”, se limitó a describir el detonante del presipitado final.

Y si bien reconoció que “está complicado conseguir una relación hoy en día”, Tomás Mazza fue categórico al enfatizar que “no es por Juanita” Tinelli el video viral en donde se queja de que estando en pareja las chicas coquetean con otros chicos.