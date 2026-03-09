El budín de naranja es un clásico de la cocina casera que nunca falla cuando se busca algo dulce, fácil y con mucho aroma. Su sabor cítrico, la miga húmeda y la textura esponjosa lo convierten en una opción ideal para la merienda o el desayuno, especialmente cuando se sirve recién cortado y todavía mantiene ese perfume característico de la naranja.

En esta versión, la receta suma un ingrediente poco habitual que cambia la estructura del budín y logra una textura más húmeda y liviana: la polenta. El resultado es distinto al budín tradicional, con una miga suave que mantiene la humedad incluso después de varias horas.

Además, el jugo y la ralladura de naranja aportan intensidad de sabor y frescura, mientras que el glaseado final suma un toque dulce que realza el perfil cítrico. Con pocos pasos y productos simples, se puede preparar un budín casero rendidor y muy sabroso.

Ingredientes para el budín de naranja

Para un savarín de 26 cm:

200 g de polenta

300 g de azúcar

4 huevos

400 g de harina

200 cc de aceite de girasol

2 naranjas

250 cc de leche

Una cdta de polvo de hornear

Para el glaseado

150 g de azúcar impalpable

Una cda de jugo de naranja

Naranjitas confitadas para terminar

Procedimiento

Licuar el azúcar con la polenta hasta que quede bien fina. Retirar y mezclar con la harina junto al polvo de hornear. En la licuadora, colocar el jugo y la ralladura de naranja junto con los huevos , la leche y el aceite. Licuar bien, pasar a un bowl y mezclar con los secos. Integrar hasta que no queden grumos. Pasar a un molde enharinado y aceitado. Llevar a un horno medio a 170° por 45 minutos. Decorar con glasé de azúcar impalpable y jugo de naranja, y terminar con naranjitas confitadas.

