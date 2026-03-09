El budín de naranja es un clásico de la cocina casera que nunca falla cuando se busca algo dulce, fácil y con mucho aroma. Su sabor cítrico, la miga húmeda y la textura esponjosa lo convierten en una opción ideal para la merienda o el desayuno, especialmente cuando se sirve recién cortado y todavía mantiene ese perfume característico de la naranja.
En esta versión, la receta suma un ingrediente poco habitual que cambia la estructura del budín y logra una textura más húmeda y liviana: la polenta. El resultado es distinto al budín tradicional, con una miga suave que mantiene la humedad incluso después de varias horas.
Además, el jugo y la ralladura de naranja aportan intensidad de sabor y frescura, mientras que el glaseado final suma un toque dulce que realza el perfil cítrico. Con pocos pasos y productos simples, se puede preparar un budín casero rendidor y muy sabroso.
Ingredientes para el budín de naranja
Para un savarín de 26 cm:
- 200 g de polenta
- 300 g de azúcar
- 4 huevos
- 400 g de harina
- 200 cc de aceite de girasol
- 2 naranjas
- 250 cc de leche
- Una cdta de polvo de hornear
Para el glaseado
- 150 g de azúcar impalpable
- Una cda de jugo de naranja
- Naranjitas confitadas para terminar
Procedimiento
- Licuar el azúcar con la polenta hasta que quede bien fina.
- Retirar y mezclar con la harina junto al polvo de hornear.
- En la licuadora, colocar el jugo y la ralladura de naranja junto con los huevos, la leche y el aceite.
- Licuar bien, pasar a un bowl y mezclar con los secos. Integrar hasta que no queden grumos.
- Pasar a un molde enharinado y aceitado.
- Llevar a un horno medio a 170° por 45 minutos.
- Decorar con glasé de azúcar impalpable y jugo de naranja, y terminar con naranjitas confitadas.
