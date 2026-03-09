Andrea Lázaro, ex participante de Gran Hermano, rompió el silencio con un estremecedor relato.

Hace pocos meses, estaba en pareja con Ramiro Ferreyra. Pero a principios de 2026, Romina, ex de este hombre, lo denunció públicamente por violencia de género.

Así fue que la ex participante de Gran Hermano se contactó con ella para conocer más detalles y, según reveló, pudo salvarse de una “relación muy tóxica”.

“Yo estaba hace una semana con él en ese momento. Gracias a la nota que le hicieron a ella, yo abrí los ojos. Duró dos meses la relación, pero tuve todas las alertas”, comenzó en su cuenta de Instagram.

Andrea Lázaro, ex Gran Hermano, brindó detalles de la denuncia por violencia de género contra su expareja (Foto: prensa Telefe)

ANDREA LÁZARO ROMPIÓ EL SILENCIO SOBRE SU EXPAREJA

En el contenido audiovisual, Andrea agregó: “Yo estaba observando todo. Mi hijo me alertó porque venía de una relación donde también tuve problemas, entonces yo estaba atenta a todo”.

Sin embargo, su estremecedor relato no quedó allí: “Me decía que era mentira, que usaba maquillaje. Él y toda su familia estaban en complot”.

Para concluir, Lázaro explicó que vivió “dos meses de mentiras” y fue tajante: “Me fui un día porque me enojé por esto. Eran mentiras hasta en lo cotidiano, mientras intentaba comunicarme con Romina, pero no podía. Le saqué el celular a él, me pasé su número y ahí confirmé todo lo que yo creía”.