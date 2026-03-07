Se acerca el fin de semana y la producción de La Noche de Mirtha anunció su correspondiente lista de invitados para esta edición de las mesazas de los sábados con la legendaria Mirtha Legrand.

El sábado 7 de marzo, La Chiqui marca agenda con los comensales más divertidos y variados de la cultura y el espectáculo argentino. Desde las 21:30 por la pantalla de eltrece, la diva estará sentada junto al periodista político, Alfredo Leuco.

Los invitados de Mirtha Legrand del sábado 7 de marzo (Foto: Instagram @lamesazaarg)

También estarán presentes en la mesa de la Chiqui Legrand este fin de semana el actor argentino, Mauricio Dayub, la Diputada de la provincia de Santa Fe, Amalia Granata, y la bailarina, Sofía Pachano, quien recientemente fue madre.

MIRTHA LEGRAND REVELÓ EL DRAMÁTICO DIAGNÓSTICO QUE LE DIERON AL NACER

El festejo de Mirtha Legrand por sus 99 años fue un evento que convocó a 75 invitados, pero la conductora no se olvidó de quienes no pudieron asistir a la casa de Marcela Tinayre por ya no estar presentes, en especial a su hermana Goldie.

Mirtha y Goldie Legrand, el día que celebraron el cumpleaños 90.

“Claro que recordé a mi hermana”, aseguró y entonces confesó: “Como saben yo no soy melliza, soy gemela. Cuando yo nací pensaba 1.200 kilogramos, por eso creían que me iba a morir”.

