En medio de una charla cotidiana, Momo, el hijo de Jimena Barón, descolocó a su mamá con un reclamo que se volvió viral en redes sociales. “¿Qué? ‘No me dedicás tiempo’“, se la escucha repetir a la influencer los dichos del adolescente.

La cantante, sorprendida y entre risas, le preguntó al pequeño que tuvo con Matías Palleiro: “¿Vos pensabas igual que tu hermano? Hace tres días que laburo. ¿Qué son esas frases melancólicas?“.

Jimena Barón mostró los reclamos que le hace su hijo mayor (Foto: captura de Instagram/@jmena).

Pero Momo siguió con su descargo: “Vas a trabajar, me dejas, me abandonas”. Y Jimena, que estaba con su pareja al lado, le respondió al menor de edad: “Pero si decías que no estaba laburando”. Las frases de Momo no tardaron en generar repercusión.

JIMENA BARÓN CONFIRMÓ SU VUELTA A LA TELEVISIÓN: “ES UN PROYECTO HERMOSO”

Jimena Barón vuelve a la televisión y lo hace con todo. La actriz y cantante será una de las jurados de lujo de Es mi sueño, el nuevo programa de Guido Kaczka que desembarca en la pantalla de eltrece el 9 de marzo a las 21.15.

Este proyecto marca el regreso de Jimena a la TV tras el nacimiento de su segundo hijo, Arturo, fruto de su relación con Matías Palleiro. A ocho meses de haber dado a luz, la artista se mostró entusiasmada con esta nueva etapa profesional.

Jimena Barón confirmó su vuelta a la televisión como jurado de Es mi sueño (captura de América TV, Intrusos)

En una nota conAlejandro GuattiparaIntrusos,Jimena expresó su felicidad:“Estoy muy contenta. El proyecto es hermoso, medio inesperado. Fue una sorpresa de principio de año”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.