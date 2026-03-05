La tensión entre Mica Viciconte y Wanda Nara volvió a quedar en evidencia luego de que la panelista recordara un episodio ocurrido durante su visita a MasterChef Celebrity, donde participó como invitada. En una charla en el streaming de Grego Rossello, la marplatense fue directa y aseguró que no se sintió cómoda con el trato que recibió por parte de la conductora.

Viciconte, quien se consagró ganadora de MasterChef Celebrity en 2022, fue convocada para participar en una de las emisiones del reality gastronómico. Sin embargo, durante el programa ocurrió una situación que llamó la atención de los televidentes.

En ese momento, Wanda Nara dejó la conducción por unos minutos y cedió su lugar a Migue Granados, mientras se acercaba a la estación donde Maxi López preparaba su plato. Lo curioso fue que ese rol de ayuda en la cocina, inicialmente, estaba pensado para Mica Viciconte.

Durante el programa, Wanda lanzó un comentario que rápidamente generó repercusiones. “Acá ya tuvimos muchos terceros en discordia. Otra más… Por acá ni aparezcas, Mica”, dijo entre risas.

A pesar del comentario, y luego de un pedido del jurado del reality, Viciconte terminó sumándose igual a la preparación del plato, aunque el momento no pasó desapercibido.

MICA VICICONTE HABLÓ SIN FILTROS SOBRE WANDA NARA

Consultada por el tema en el streaming de Grego Rossello, la ex participante del reality fue sincera al describir cómo vivió la situación. “Como que no me sentí bien recibida”, expresó desde el comienzo de la charla.

Ante la insistencia del conductor, que bromeó con “pudrirla” con la conductora del ciclo, Viciconte aclaró que no se trata de una cuestión personal. “A mí los nombres no me importan”, aseguró.

Mica Viciconte fue la campeona de Masterchef Celebrity 2022.

Luego explicó por qué la situación le resultó extraña, teniendo en cuenta su vínculo con el programa. “Vos venís al programa y yo te digo ‘no, acá no vengas’. Y vos venís de invitada, una persona que ganó, porque no nos olvidemos que gané. Digo: ¿no la tratás de otra manera?”, planteó.

Incluso contó que había llegado al estudio con entusiasmo por participar unos minutos en la dinámica del reality. “Yo re entusiasmada como diciendo ‘voy diez minutos acá’. ‘No, acá no vengas’”, recordó.

Maxi López y Wanda Nara en MasterChef Celebrity.

A pesar de su sorpresa por lo ocurrido, Viciconte quiso dejar en claro que no tiene un conflicto personal con la conductora de MasterChef Celebrity.

“En algún momento me la cruzaré a Wanda en los pasillos. Quiero creer que no hay nada personal que yo no me esté enterando”, sostuvo.

Y concluyó de forma categórica: “De mi parte te juro que yo no tengo nada en contra de Wanda. Nunca tuve relación con ella”.