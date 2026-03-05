Bruce Campbell, el inolvidable Ash Williams de la saga Evil Dead, sacudió a sus seguidores al contar que le diagnosticaron cáncer. Fiel a su estilo frontal y con una cuota de ironía, el actor de 67 años compartió la noticia en su cuenta de X: “Es de un tipo tratable, pero no curable. Pido disculpas si es un shock: para mí también lo fue”.

En su mensaje, Campbell explicó que en estos tiempos a los problemas de salud se los suele llamar “oportunidades”, y que él está atravesando una de esas. Su objetivo, según contó, es enfocarse en mejorar lo máximo posible para poder salir de gira en otoño con su ópera prima, Ernie & Emma.

El posteo de Brucel Campbell sobre su enfermedad (Foto: Instagram @shemp_malone)

El actor fue claro y directo: “No intento generar simpatía ni pedir consejos. Solo quiero adelantarme a la información, en caso de que circule algo falso (que lo hará)”. Además, avisó que por cuestiones médicas deberá cancelar varias (visitas a) convenciones y compromisos laborales durante el verano: “Las necesidades del tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano”, lamentó.

Lejos de buscar lástima, Campbell cerró su comunicado con una frase que tranquilizó a sus fans y reflejó su personalidad: “No teman, soy un viejo y duro hijo de perra y tengo un gran apoyo, así que espero estar por acá un tiempo más”.

BRUCE CAMPBELL, UN ÍCONO DEL CINE FANTÁSTICO QUE MARCÓ A GENERACIONES

A lo largo de su carrera, Bruce Campbell se convirtió en un verdadero ícono del cine de terror de los años ‘80 gracias a su papel en Evil Dead (Diabólico, 1981), dirigida por su amigo y colaborador habitual, Sam Raimi.

Brucel Campbell (Foto: Instagram @shemp_malone)

Su interpretación de Ash Williams lo catapultó como uno de los personajes más queridos y recordados del género y por eso repitió el papel no solo en Evil Dead 2 (Noche Alucinante, 1987) y en Evil Dead: Army of Darkness (El ejército de las Tinieblas, 1992) sino también en la fantástica serie Ash vs Evil Dead (2015-2018).

El público masivo también lo reconoce por sus participaciones en la trilogía original de Spider-Man (2002-2007), donde realizó cameos inolvidables bajo la dirección de Raimi, sumando guiños que los fans celebran hasta hoy.

Brucel Campbell (Foto: Instagram @shemp_malone)

La noticia del diagnóstico generó una ola de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales para una de las figuras más queridas del cine fantástico. Campbell, lejos de perder el humor, agradeció a sus seguidores: “Como siempre, ustedes son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto. Mucho amor”.

El actor enfrenta este nuevo desafío con la misma fortaleza y humor ácido que lo convirtieron en leyenda. Sus fans, mientras tanto, le devuelven el cariño y esperan volver a verlo pronto en acción.

