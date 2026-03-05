Desde que el Turco Naim Sibara (59) blanqueó su separación de Emilia Attias (38) no se le conoció pareja estable, pero este jueves dio un curso acelerado de levante por redes sociales tras jactarse de su éxito con las mujeres.

“¡¿Qué voy a estar de novio?! ¿Para qué? Me levanto a la hora que quiero... Tuve como 23 citas, pero con distintas chicas”, bromeó de entrada el dueño de uno de los bares de moda en una nota con Puro Show.

Luego de hacer chistes picantes, el artista blanqueó cómo hace para conocer mujeres: “Para eso está Instagram, que es como, digamos, la nueva Biblia del levante”.

Turco Naim. (Foto: @turconaimok)

En ese punto, el Turco se puso en el rol de profesor del arte de la seducción virtual: “Es fácil. Esto es para todos aquellos que están separados y los que se van a separar... Porque esto llega...”.

El paso a paso del levante en Instagram según el Turco Naim

1- “Vos agarrás y te gusta una persona. Clickeás y le pones “te sigo”. Es como tirar un anzuelo con la bollita, la mojarrita. Y de golpe si ves que la bollita se mueve, o sea, que te sigue, ahí empezó la maratón”.

Turco Naim. (Foto: @turconaimok)

2- “Ahí hay que poner un emoji. No le ponés hola ni nada porque sino sos intenso.

3- “Si te contentan el emoji decís, '¿qué haces? ¿Dónde estás?’“.

4-“Hay que ir con cautela, laburar. Dejar que se enfríe”, para generar intriga y despertar el interés.

Técnicas parecidas a las que Neil Strauss daba en su obra maestra, El Método (The Game).