No se puede pensar en Soledad Pastorutti sin asociarlo al folklore dado que explotó hace casi 30 años en el Festival de Cosquín, de ahí que haya sido la elegida para conducir una nueva temporada de La Peña de Morfi y filtraron cuántos dólares pidió para aceptar el trabajo.

En Intrusos, Rodrigo Lussich contó que Luis Bremer le informó: “El programa arranca la temporada del 12 de abril”.

“Soledad Pastorutti, se bajó por temas contractuales. Pedía 80.000 dólares por mes”, aclaró el conductor.

Cuándo y con quiénes vuelve La Peña de Morfi

Dado que ya están promocionando el regreso del clásico de los domingos, Daniel Ambrosino resaltó: “No aparece Lizy Tagliani, no aparece Diego Leuco. Es significativa la imagen justo de la Sole”.

De hecho, hasta salen Santiago Giorgini y los humoristas del ciclo, pero no los conductores.

Ahí, Paula Varela contó: “Se intentó. Hubo varias reuniones, a la Sole también le gustaba, pero la verdad que era imposible. Y le buscaron maneras de grabar, venir, ir, bueno...“.

Al final, la periodista de Intrusos aseguró que “está más cerca de volver Diego Leuco que Lizy Tagliani”, a la que “quieren para otra cosa”.