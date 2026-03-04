Mientras crecen las versiones sobre quiénes estarán al frente de La Peña de Morfi en su próxima temporada, Diego Leuco rompió el silencio y se refirió a su situación contractual con Telefe, en medio del reciente cambio de dueños del canal.

El periodista fue uno de los conductores del ciclo en 2025 junto a Lizy Tagliani y, aunque desde la productora deslizaron que ambos continuarían, lo cierto es que todavía no hay firmas que confirmen oficialmente esa versión.

Incertidumbre en Telefe y negociaciones en pausa

La información fue revelada por Juan Etchegoyen en su programa digital, donde contó que el futuro del envío es una incógnita. Incluso, días atrás se había mencionado la posibilidad de que Soledad Pastorutti asumiera la conducción, aunque esa alternativa hoy estaría prácticamente descartada.

En este contexto, Leuco respondió directamente sobre su continuidad. “No hay nada firmado, pero tanto el canal como yo dijimos que estamos para seguir. El tema es que Telefe se acaba de vender, entonces todos los procesos están un poco más lentos y estudiados. Todo indica que vamos a seguir”, expresó el conductor en diálogo privado que luego fue difundido al aire.

Diego Leuco y Lizy Tagliani conducen La Peña de Morfi. Foto: Telefe

Sus palabras dejaron entrever predisposición, pero también cautela. La falta de contrato firmado y la cercanía del supuesto estreno —previsto para marzo— alimentan las especulaciones.

Un regreso promocionado sin nombres

Otro detalle que llamó la atención es que el canal ya comenzó a promocionar la vuelta del programa, aunque sin mencionar a los conductores en las piezas oficiales. Ese silencio en la comunicación institucional refuerza la sensación de indefinición.