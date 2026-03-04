Amelia, la hija de Gloria Carrá y Luciano Cáceres, se volvió protagonista en redes sociales luego de que su mamá compartiera un video donde se la escucha cantar. El clip rápidamente llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron su talento y el parecido de su voz con la de Ángela Torres, su hermana mayor.

Todo comenzó cuando Gloria Carrá publicó una historia en Instagram en la que mostró a su hija interpretando “Muéstrate”, uno de los temas de la película Frozen 2, pese a que se encontraba resfriada.

Junto al video, Carrá agregó un comentario con humor sobre la situación: “Mi hija sigue resfriada y me dice: ‘Estoy triste porque no puedo cantar’. Menos mal”, escribió la actriz en sus historias.

Crédito: Instagram

EL VIDEO DE AMELIA CANTANDO QUE SORPRENDIÓ EN REDES

A pesar del resfrío, la voz de Amelia llamó la atención por su potencia y afinación.

La joven no tardó en reaccionar al video que compartió su mamá y decidió repostear la historia en su propia cuenta de Instagram. Con tono divertido, Amelia respondió al gesto de Carrá y escribió: “Jajaja, te amo”.

Entre los comentarios que circularon en redes, muchos internautas destacaron el parecido entre la voz de Amelia y la de Ángela Torres, quien ya tiene una consolidada carrera como cantante y actriz.

“Qué familia talentosa, por Dios”, “Se parece a la voz de Ange”, “Igual que la hermana” y “Mucho talento en la familia” fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.