Este martes 2 de marzo se realizó la avant-premiere de “Nuestra Tierra”, la esperada primera obra en formato documental de Lucrecia Martel, con la presencia de numerosas figuras del espectáculo argentino que posaron para las cámaras de Ciudad antes de la proyección oficial.

El evento, que anticipa el estreno en salas argentinas del film este jueves 5 de marzo, reunió a celebridades que festejaron el lanzamiento de una película que ya genera debate y expectativa en el cine local.

Entre ellas, Carla Peterson, con una elegante aparición junto a la directora, Valeria Bertuccelli, Vicentico, Julieta Cardinali, Érica Rivas, Julieta Zylberberg, Malena Sánchez, María Abadi, Mariano Torre, otras figuras confirmaron su apoyo a la obra con su presencia.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS EN EL ESTRENO DE NUESTRA TIERRA

Érica Rivas en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Julieta Cardinali en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Carla Peterson en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Valeria Bertuccelli, Vicentico y Lucrecia Martel en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Julieta Zylberberg en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Malena Sánchez en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

María Abadi en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Mariano Torre en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Los famosos en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Los famosos en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Los famosos en el estreno de Nuestra Tierra (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.