El jueves por la tarde los famosos y sus hijos dijeron presente en el esteno de la comedia infantil Hoppers: operación castor y desde Ciudad te mostramos las fotos. Así es, en esta oportunidad fueron citadas las celebridades con sus niños para una tarde de cine especial.

Algunos de los que asistieron fueron Camila Cavallo con su hija Alma, a quien tuvo con Mariano Martínez, también Agustina Casanova con su pequeña Bianca, Dolores Barreiro con Indra y Romina Uhrig con sus hijas.

Otros de los que no se quisieron perder este evento fueron Costa, Sabrina Garciarena con sus hijos, León y Mía, a quienes tuvo con Germán Paoloski, Paula Varela con su nena, Silvina Escudero con sus sobrinos, Belén Francese con su familia y Rolando Barbano con su pequeña.

LAS FOTOS DE LOS FAMOSOS CON SUS HIJOS EN LA NOCHE PORTEÑA

Camila Cavallo y su hija en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Agustina Casanova y su hija en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Dolores Barreiro y su hija en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Sabrina Garciarena y sus hijos en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Paula Varela y su hija en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Romina Urigh y sus hijas en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Costa en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Rolando Barbano y su hija en el estreno de Hoppers, operación castor (Foto: Movilpress).

Fotos: Movilpress.