El pan de salvado es uno de los productos que más aumentó en las panaderías y muchas familias lo consumen a diario por su textura más rústica y su aporte de fibra. Frente a ese escenario, la receta económica de Elba Rodríguez, ganadora de MasterChef, se convirtió en una alternativa práctica para hacerlo en casa sin gastar de más.

La propuesta combina harina 000 con una buena proporción de salvado, lo que da como resultado un pan de miga húmeda, corteza apenas crocante y sabor suave. Además de ser atractivo por su textura, permite preparar varias piezas en una sola tanda y freezar para la semana.

Es una masa versátil, fácil de trabajar y adaptable: se puede hacer en molde tradicional, en panes individuales tipo figaza o incluso en formato árabe. También admite semillas y distintos aceites para variar aroma y sabor.

Ingredientes

600 gr harina 000

500 gr salvado

4 cucharadas de azúcar

4 cucharadas de leche en polvo

1 cucharada de sal fina

4 cucharadas de aceite de girasol

500 cc de agua tibia

50 gr de levadura fresca

Opcional:

Semillas de girasol

Huevo batido

Procedimiento

Primero empezamos disolviendo la levadura en el agua tibia dejando espumar por unos minutos. Por otro lado en un bol vamos a mezclar los ingredientes secos, la harina, el salvado, la sal, el azúcar y la leche en polvo, hasta que quede todo distribuido. Volcamos la preparación sobre la mesada y armamos una corona, en el centro colocamos la mezcla de levadura y el aceite integrando con la ayuda del cornet o cuchara del centro hacia afuera. Llegó el momento del amasado hasta lograr un bollo liso y homogéneo. Si hace falta agrega un poquitín harina , lo importante es que quede una masa húmeda que se desprenda de las manos. Dejamos leudar tapada la masa en un lugar cálido hasta que duplique su tamaño. Luego armamos los bollos del tamaño y la forma que más nos guste. Puede ser al molde, chip, figazas o árabes. Colocamos en una bandeja enharinada. Podés lograr un brillo máximo si lo pintas con huevo batido. También podés decorar con semillas de girasol para darle un plus de sabor y presentación. Horneamos en un horno precalentado a 180° por 20 minutos aproximadamente hasta que esté dorado y tenga piso.

