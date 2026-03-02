Tras conocerse la muerte de Darío Lopérfido a los 62 años en Madrid, Esmeralda Mitre le dedicó un sentido mensaje a su exmarido para darle el último adiós.

La actriz compartió sus palabras el 27 de febrero en Instagram, pocas horas después de que trascendiera la triste noticia.

Esmeralda Mitre despidió a Darío Lopérfido con un desgarrador mensaje tras su muerte (Foto: Instagram)

“Hoy quiero despedir a Darío con mi más profundo dolor, agradeciéndole enormemente todos los momentos compartidos tan maravillosos y felices juntos. Darío, que Dios te tenga en la Gloria y siempre vas a estar en mi corazón”, escribió, conmovida.

Murió Darío Lopérfido a los 62 años: fue ministro de Cultura y director del Teatro Colón

Lopérfido fue exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa y también se desempeñó como ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El exfuncionario padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa con la que había sido diagnosticado en julio de 2024 y que, con el avance del cuadro, afectó su voz, su movilidad y su vida social.

El mensaje de Esmeralda Mitre reflejó el vínculo que los unió y el dolor por la partida de quien fue su esposo.