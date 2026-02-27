Murió Darío Lopérfido a los 62 años en Madrid. Fue exsecretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación durante la presidencia de Fernando de la Rúa y exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

El exfuncionario padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa con la que había sido diagnosticado en julio de 2024 y que, con el avance del cuadro, le afectó la voz, la movilidad y su actividad social.

Murió Darío Lopérfido (Foto: Clarín)

DARÍO LOPÉRFIDO: VIDA Y TRABAJO

Lopérfido también se desempeñó como director general y artístico del Teatro Colón entre febrero y diciembre de 2015, una etapa marcada por su impronta en la programación y la gestión del emblemático coliseo porteño.

A lo largo de su trayectoria pública y cultural, residió en distintas ciudades del exterior, entre ellas Berlín, Madrid y Nueva York, además de Buenos Aires.

En 2025, Darío Lopérfido habló sobre la muerte y qué puede pasar con la ley de Eutanasia

Darío Lopérfido, quien padecía Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), reflexionó públicamente sobre la muerte y la eutanasia desde España, país donde la práctica es legal desde 2021.

“La eutanasia es la más liberal de las muertes. No he decidido recurrir a ella todavía, pero saber que está a mi disposición me alivia”, escribió. Y agregó una frase contundente sobre el impacto de la enfermedad: “El Darío de antes de la enfermedad ya murió”.

Con movilidad reducida y grandes limitaciones físicas, fue claro sobre su postura frente al final de la vida: “Uno no puede decidir nacer, pero puede decidir morir”.

También se definió desde lo personal y espiritual: “Soy un hombre en busca de la fe que nunca encontró”, y aseguró que no recurriría a la religión ante la cercanía de la muerte solo por conveniencia.